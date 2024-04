1 Ein bewölkter Start wird für das diesjährige Frühlingsfest erwartet. Foto: Andreas Rosar

Die Vorfreude auf das 84. Frühlingsfest in Bad Cannstatt ist groß, doch wird der momentane Kälteeinbruch noch bis zum Startwochenende andauern?











Nach Temperaturen von bis zu 28 Grad in der vergangenen Woche wird es zum Start des Frühlingsfestes am Samstag in Stuttgart deutlich kühler. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind am Wochenende maximal zehn Grad zu erwarten. Auch die regelmäßigen Regenschauer sollen anhalten, teilweise könne es zu Gewittern kommen. Der Start ins Frühlingsfest wird also feucht-kühl.