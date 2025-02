Wetter in Deutschland: Winterwetter ade: Temperaturen werden zweistellig

1 In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Eis, Schnee und Frost verabschieden sich und die Temperaturen steigen. Wo in Deutschland werden die höchsten Werte erwartet? Und wie wird das Wetter am Wahlsonntag?











Das Wetter in Deutschland schlägt um und lockt am Wochenende mit frühlingshaften Temperaturen nach draußen. „Nachdem zu Beginn dieser Woche noch bei teils zweistelligen Minusgraden ordentlich gebibbert werden musste, gibt es in den nächsten Tagen mit zweistelligen Plusgraden tagsüber das komplette Gegenteil zu bestaunen“, sagte der Meteorologe Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Der DWD erwartet etwa am Sonntag der Bundestagswahl Temperaturen von bis zu 16 Grad.