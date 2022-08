1 Das Wochenende wird von Regen und Gewittern geprägt sein. (Archivbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Heftige Gewitter und Starkregen erwarten Meteorologen am Wochenende in verschiedenen Teilen Deutschlands. Die Situation gleiche einem Kochtopf.















Die Menschen in Deutschland sollten zum Wochenende in einigen Gegenden mit heftigen Gewittern und Starkregen rechnen. „Der landesweit flächendeckende Landregen bleibt jedoch aus! Ganz im Gegenteil sogar, während es am einen Ort wie aus Eimern schüttet, bleibt es im Ort nebenan teils komplett trocken“, prognostiziert Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst DWD am Freitag. Somit sei eine konkretere örtliche Vorhersage schwierig. „Das ist wie in einem Kochtopf, wo man ebenfalls nicht vorhersagen kann, an welcher Stelle nun als nächstes Dampfblasen aufsteigen.“

Höhere Unwettergefahr gab es am Freitag in erster Linie nordöstlich einer Linie von der Elbmündung über Thüringen bis zur bayerischen Donau sowie ganz im Südwesten. Der DWD warnte, dass es lokal zu Sturzfluten kommen könnte. Besonders dort, wo viel Wasser oberflächlich ablaufe, könne es überflutete Keller und Straßenzüge geben. Aber auch kleinere Bäche und Flüsse könnten über die Ufer treten.

Besonders im Süden soll es nass werden

Am Samstag drohe dann im Süden und Osten erhöhtes Unwetterpotenzial. Laut DWD könnten dann lokal um die 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen. „Dies entspricht teilweise einer halben Monatssumme oder mehr, als bisher im gesamten August gefallen ist“, sagte Meteorologe Schmid. Im Westen und Nordwesten komme die Sonne immer wieder zum Zuge. Laut den Prognosen werden aber nirgendwo mehr 30 Grad erreicht.

Die Wetterexperten sagen für Sonntag für den Süden erneut einzelne Schauer und Gewitter voraus, teils auch mit Starkregen. Im Nordosten kann es zu Anfang noch schauerartiger Regen geben. Ansonsten zeigt sich der Himmel aufgelockert bewölkt, vor allem im Südwesten bleibt es laut DWD auch länger sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 28 Grad.

Zu Anfang der kommenden Woche kommt es im Nordosten zu Schauern und vereinzelt auch zu Gewittern. Im Norden und in der Mitte ist es wolkig, in der Südhälfte gibt es länger Sonnenschein und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen erreichen in der Nordhälfte 19 bis 24 Grad und im Süden 23 bis 28 Grad.