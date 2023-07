Bis zu 37 Grad am Samstag – so wird das Wochenende

1 Am Samstag wird es auch in Stuttgart richtig heiß. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Samstag wird es im Südwesten so richtig heiß. Wetterexperten rechnen mit Temperaturen rund um die 37 Grad. Die neue Woche bringt dann wohl Abkühlung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Deutschland steht ein teils heißes und teils stürmisches Wochenende bevor. Tief Sandor lenkt feuchte und heiße Luft aus Südwesten zu uns, besonders in der Osthälfte und im Süden steigen die Temperaturen am Samstag auf deutlich über 30 Grad, wie Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag sagte. Im Westen und Norden bleibe es dagegen etwas kühler, allerdings könnten sich dort teils schwere Gewitter bilden.