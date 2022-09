1 Die Menschen in der Region Stuttgart müssen am Wochenende mit herbstlichem Wetter – inklusive Regen – rechnen. Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Grauer Himmel, Nieselregen und herbstliche Temperaturen – ist der Sommer endgültig vorbei? Eine Frage, die sich dieser Tage wohl viele stellen. Zumindest am Wochenende müssen die Menschen in der Region Stuttgart mit typischen Herbst-Wetter rechnen, wie Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt. „Es ziehen Regenschauer übers Land, die uns auch in den nächsten Tagen noch begleiten werden“, sagt er. Ein kräftiges Tief über Skandinavien bringe kühle Luft aus Spitzbergen in unsere Region.

Vor allem am Samstag müssen die Menschen mit einigem Regen, Wind und möglicherweise auch Gewittern rechnen. „Es weht ein böiger Westwind“, so Puckert. In Baden-Württemberg rechnen die Experten mit einem durchaus starken Wind. „Die Temperaturen bewegen sich dabei um die 13 Grad“, so der DWD-Experte.

Die Aussicht auf den Sonntag

Wirklich besser wird es wohl auch am Sonntag nicht. „Da bietet sich dasselbe in Grau“, sagt Puckert. Der Westen und Süden Baden-Württembergs dürfte etwas trockener werden, der Osten und Norden etwas regnerischer. Doch was heißt das für die Region? „Es bleibt insgesamt regnerisch und windig“, so der Wetterexperte. Für Sonntag erwartet er Temperaturen von rund 15 Grad.