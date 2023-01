1 Regen ist in Stuttgart in den kommenden Tagen zwar nur vereinzelt zu erwarten, dafür wird es ziemlich windig. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wettertechnisch erwarten Meteorologen ungemütliche Tage in Stuttgart. Verantwortlich dafür ist vor allem Wind, der sich auch zu Sturmböen auswachsen kann.















Bei der Wochenendplanung dürften für die meisten in Stuttgart vor allem Aktivitäten drinnen in Frage kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den nächsten Tagen nämlich starken Wind, zeitweise Sturmböen, kaum Sonnenschein und vereinzelte Schauer. Immerhin: Temperaturtechnisch bleibt es stabil.

„Am Donnerstag erwarten wir Höchsttemperaturen von zehn Grad“, sagt Christoph Herzog, Meteorologe beim DWD. In der Nacht zum Freitag ziehen weitere Wolken auf. „Das liegt an einer Kaltfront, die auf uns zukommt.“

Entsprechend ungemütlich dürfte der Freitag werden. Während in Stuttgart die Temperaturen zwar auf Höchstwerte von elf Grad kletterten, sei andererseits mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Das sei aber kein Vergleich dazu, was teilweise im Schwarzwald zu erwarten sei. „Auf dem Feldberg rechnen wir beispielsweise mit orkanartigen Böen“, sagt Herzog.

Kein Schnee mehr diese Woche

Die Wetteraussicht für Samstag sehe ähnlich aus, wobei es ein bisschen weniger windig werden könne: Auch hier unterschritten die Temperaturen acht grad wahrscheinlich nicht und über der Region Stuttgart dürfte eine schwere Wolkendecke hängen. „Ab und an kann es in den nächsten Tagen auch zu kleineren Schauern kommen“, sagt der Meteorologe.

Und auch am Sonntag soll es keinen Schnee geben, zumindest nicht in niedrigen Lagen: „Ab 400, 500 Metern kann es vereinzelt zu Schneefall kommen“, sagt Herzog. Stuttgart liege deutlich darunter – mehr als ein vereinzeltes Schneeflöckchen sei wohl kaum drin. Dafür ziehen die Windgeschwindigkeiten dann noch mal an und bieten ein vergleichbares Bild wie am Freitag.