Das durchwachsene Mai-Wetter setzt sich am langen Wochenende fort. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es im Südwesten regional sogar zu Hochwassern kommen. Gibt es also überhaupt Orte, an denen man seine freien Tage trocken verbringen kann?

Nach dem zuletzt eher wechselhaftem Wetter kommt es am langen Wochenende zu teils starkem Dauerregen – auch in Stuttgart und der Region. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es in Baden-Württemberg punktuell außerdem zu Überschwemmungen kommen. „Man sollte den Dauerregen am Wochenende nicht unterschätzen“, sagt Thomas Schuster, Meteorologe beim DWD in Stuttgart.

Für das lange Wochenende gilt es, seine Freizeitaktivitäten wetterunabhängig zu planen. Der erste lang anhaltende Regen sei schon am Mittwochnachmittag zu erwarten, so Schuster. Dieser könne zwischen sechs und acht Stunden anhalten. Die Temperaturen sollten derweil über das lange Wochenende recht konstant bei circa 16 Grad bleiben.

Lesen Sie auch

Vereinzelte Regenpausen am Feiertag, dann Dauerregen

Mit trockenen Phasen kann man am Wochenende in Stuttgart und der Region höchstens am Donnerstag, also an Fronleichnam, rechnen. Gegen Morgen des Feiertages ließe der Niederschlag erst einmal nach, so Schuster. „Im Tagesverlauf haben wir dann aber immer wieder Schauer und Gewitter.“ Zu Unwettern werde es vermutlich am Feiertag noch nicht kommen, sagt er. Immer wieder regnen soll es in ganz Südostdeutschland.

Wer auf gutes Wetter für das lange Wochenende gehofft hat, wird vermutlich enttäuscht werden. „Die Schauer vom Donnerstag gehen schon in der Nacht zum Freitag in Dauerregen über“, sagt der Meteorologe. Dieser solle dann auch noch mindestens den ganzen Samstag anhalten. Wohin das Tief, das Auslöser des Dauerregens ist, hinzieht, sei noch nicht ganz klar. Deswegen bleibe es noch schwierig einen konkreten Schwerpunkt der Niederschläge vorherzusagen, so Schuster weiter.

Dauerregen wird es laut dem DWD in der ganzen Osthälfte Baden-Württembergs geben. Punktuell kann dieser dann auch heftiger ausfallen. Eine konkrete Unwetterwarnung gab der Wetterdienst jedoch bisher nicht heraus. „Man muss erst abwarten, wie sich das alles entwickelt“, sagte ein Sprecher. Mit einer amtlichen Vorabinformation wollte der DWD am Mittwoch jedoch die Menschen sensibilisieren.

Gefahr vor Überschwemmungen

Am Wochenende sollten sich alle, die in der Vergangenheit mit übergelaufenen Kellern zu kämpfen hatten, auf Probleme einstellen. Aufgrund der ohnehin hohen Pegelstände der Flüsse könne der Dauerregen zu Überschwemmungen führen, sagt DWD-Meteorologe Schuster und blickt auch in ein anderes Bundesland. „In Bayern sind durchaus enorme Probleme zu erwarten“, sagt er. Dort soll es laut ihm bis Samstag zu Niederschlägen von bis zu 150 Litern pro Quadratmeter kommen.

Aber ist auch mit einer Hochwasser-Gefahr in Baden-Württemberg zu rechnen? Man erwarte zum Freitag bis zu 100 Liter Niederschlag binnen 48 bis 60 Stunden, so der Experte. Dies entspreche beinahe der Niederschlagsmenge eines ganzen Monats. „Man sollte den Dauerregen vom Wochenende also nicht unterschätzen“, sagt er. Vor allem lokal könne es Hochwasser geben. Grund für die Gefahr sei der ohnehin schon hohe Pegelstand der Flüsse im Südwesten. Der Neckar etwa sei „auch schon voll.“

Schuster sagt: „Gerade an der Alb gibt es jetzt schon Staulagen, da werden kleine Flüsse, durch den Dauerregen in Richtung 5- oder 10-jährliches Hochwasser ansteigen.“ Nach Angaben des DWD kann man im Moment noch nicht vorhersagen, wo genau die extremen Regenfälle auftreten werden. Über das ganze Wochenende werde es weiterhin Warnungen des Wetterdienstes geben, so der Meteorologe. Die Website des DWD im Blick zu halten, kann sich also durchaus lohnen.

Voraussichtlich auch Regen am Sonntag

Laut DWD gibt es für Sonntag verschiedene Wettervorhersagen. Es sei im Moment noch schwer vorauszusagen, wo das für den Regen verantwortliche Tief hängen bleibe, sagt Schuster. Es gebe jedoch Wettermodelle, die dreitägigen Regen von Freitag bis Sonntag vorhersagen.

In allen Simulationen des Wetterdienstes ist keine wirkliche Besserung der Regensituation in Sicht. Gutes Wetter kann dem Meteorologen zufolge wohl auch am Sonntag für Süddeutschland ausgeschlossen werden. Aber gibt es trotzdem Orte, an denen es am langen Wochenende nicht regnet? Also Orte, an denen man sein langes Wochenende verbringen kann?

Orte mit gutem Wetter am langen Wochenende

Da vor allem der Südosten Deutschlands vom Dauerregen betroffen ist, muss man wohl über längere Ausflüge nachdenken. Nördlich der geografischen Linie von Saarbrücken über Frankfurt nach Berlin könne man mit trockenerem Wetter rechnen, sagt DWD-Experte Schuster. Zudem steigen die Temperaturen dort laut ihm auf bis zu 20 Grad an.

Um bei Dauersonnenschein und Strandwetter zu entspannen, sollten Süddeutsche jedoch mit Ausflügen über Tagestrips hinaus planen. In Deutschland könne man in Schleswig-Holstein und im westlichen Niedersachsen mit gutem Wetter rechnen, so Schuster. Wer auf jeden Fall Sonne tanken möchte, sollte über einen spontanen Urlaub in der Bretagne oder gar in Großbritannien nachdenken. Dort befindet sich nach Angaben des DWD ein großes Hochdruckgebiet mit gutem Wetter.