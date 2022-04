1 Auch in Stuttgart wird sich der Himmel wieder rötlich färben. (Archivbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Region Stuttgart wird in den kommenden Tagen wieder vom Saharastaub heimgesucht. Für Donnerstag sind zudem Schauer angesagt – ein Besuch in der Waschanlage wird wohl die Folge sein.















Erneut wird sich der Himmel über Stuttgart in den kommenden Tagen rötlich färben – am Mittwoch meldet sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Saharastaub in der Landeshauptstadt zurück. Zwar sei dieser bereits am Dienstag in der Luft, jedoch kaum sichtbar, so DWD-Sprecher Thomas Schuster. Am Mittwochabend sei laut DWD dann ein ähnliches Farbenspiel möglich wie bereits Mitte März, als der Saharastaub tagelang in Baden-Württemberg in Erscheinung getreten war.

Alle Autofahrer sollten zunächst einmal lieber auf einen Besuch in der Waschanlage verzichten. „Am Donnerstag sind Schauer angesagt und mit dem Regen wird der Staub dann auch auf den Straßen und Autos landen“, so Schuster weiter.

An Ostern bleibt es trocken

Der Saharastaub kommt, wie der Name schon verrät, aus der Sahara. Hauptsächlich stammt der Staub nach DWD-Angaben aus einem Gebiet südlich des Atlasgebirges sowie südwestlich davon. Der Saharastaub sei zwar kein seltenes Phänomen im Südwesten, eine solch hohe Konzentration wie Mitte März sei allerdings ungewöhnlich gewesen.

Während es am Karfreitag wechselhaft bleibt, kündigt sich für die Osterfeiertage wieder die Sonne an. Die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad – es bleibt zudem trocken.