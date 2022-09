1 Spätestens ab Donnerstag wird man die Sonnencreme wohl oder übel gegen einen Regenschirm tauschen müssen (Symbolbild). Foto: imago images/Ralph Peters/Ralph Peters via www.imago-images.de

Wolken, Regenschauer und vereinzelte Gewitter – in der Region Stuttgart ist im Laufe der Woche mit wechselhaftem Wetter zu rechnen. Auch die Temperaturen kühlen ab Freitag etwas ab.















Link kopiert

Nach spätsommerlichen Tagen mit nur einzelnen Schauern und Gewittern wird das Wetter zur Wochenmitte herbstlicher und wechselhafter. Im Raum Stuttgart kommt es zu vereinzelten Schauern und Gewittern. Dabei geht es auch mit den Temperaturen bergab. „Vor allem in der Nacht zum Mittwoch ist mit bis zu 20 Liter Starkregen pro Quadratmeter in der Stunde zu rechnen“, teilte der Meteorologe Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst mit. Die Trockenheit und die damit verbundene Waldbrandgefahr sollten dadurch etwas gelindert werden. Aktuell und in den nächsten Tagen hält sich die UV-Strahlung im niedrigen bis normalen Bereich.

Ab Mitternacht ist lokal Starkregen möglich

Der Mittwoch startet mit Temperaturen bis zu 27 Grad trocken und warm. Im Laufe des Tages kommen jedoch immer mehr dichtere Wolken am Himmel dazu, die vereinzelt Regenschauer abladen. Gegen Abend kündigt sich von Westen her eine Kaltfront an und die Temperaturen kühlen leicht ab. Ab Mitternacht sei ebenfalls lokal starker Regen möglich. Die Tiefsttemperaturen in der Nacht liegen zwischen 16 und 18 Grad. Am Donnerstag bleibt es überwiegend regnerisch und bewölkt. Erst gegen Abend lösen sich die Wolkenfelder auf.

Erst trocken, dann wechselhafter

Am Wochenende setzt sich das wechselhafte und teils nasse Wetter fort. Zusätzlich fließt deutlich kühlere Luft ein und die Temperaturen liegen noch zwischen 19 und 22 Grad. Der Samstag und Sonntag starte zwar heiter, sonnig und trocken, jedoch könne es gegen Nachmittag zu Regenschauern und Gewittern kommen. Diese werden laut dem Deutschen Wetterdienst aber nicht zu einem Unwetter führen.

Die nächste Woche startet voraussichtlich wieder heiter und sonnig

Nach derzeitigem Stand werden ab Montag die Regenfälle allmählich weniger und zum Start in die neue Woche fallen nur noch ein paar Tropfen vom Himmel. Ansonsten setzt sich zum Wochenstart wieder oft freundliches Spätsommerwetter mit Höchstwerten über 22 Grad durch. Ob es anschließend erneut kühler und auch nasser wird, ist noch unsicher.