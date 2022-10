1 Blitze erhellten in Stuttgart am Montag den Nachthimmel. Foto: dpa/Andreas Rosar

In den vergangenen Tagen zeigte der Herbst in der Region seine schönste Seite. Die Temperaturen stiegen stetig an. Am Montag wurden an der Messstation am Stuttgarter Schnarrenberg Spitzenwerte von knapp 21 Grad Celsius gemessen. Doch ein Gewitter gegen Abend beendete den Trend vorerst.

Grund war laut Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst (DWD) eine schwache Kaltfront über Mitteleuropa und eine südlich davon gelegene Feuchtfront. Bei solchen Konstellationen könne es vorkommen, dass sich Quellwolken bilden, die schließlich zu einem Gewitter werden.

Auf einer Karte zeigt der DWD den entsprechenden Verlauf der Kaltfront über Deutschland:

Schwere Schäden in der Region gab es laut der Stuttgarter Polizei nicht. „Sowohl für Montagnacht als auch für den Dienstag liegen bislang keine Einsätze im Zusammenhang mit dem Gewitter vor“, sagte eine Sprecherin am Dienstagmorgen.

So wird das Wetter in den nächsten Tagen

In den nächsten Tagen soll es in der Region weiterhin bedeckt bleiben. Meteorologen rechnen mit Höchstwerten von 17 Grad. Zum Wochenende werden vereinzelt Schauer in der Region vorausgesagt. Zu Beginn der kommenden Woche sollen die Temperaturen dann aber wieder über die 20-Grad-Marke klettern. Der goldene Herbst dürfte also wohl noch einmal zurückkommen.