Wetter in der Region: November bringt Rekordwärme nach Stuttgart

Viel Sonne und spätsommerliche Temperaturen: Das Wetter bringt Rekordwerte mit sich. In Stuttgart ist es viel zu mild für die Jahreszeit, wie die Daten unserer „Klimazentrale“ zeigen.











Das Gefühl trügt nicht: Aktuell ist es in Stuttgart ungewöhnlich warm. Das milde und sonnige Wetter bringt sogar Rekordtemperaturen für Ende November. In der Stuttgarter Innenstadt wurden am Sonntag um die 19 Grad gemessen. An der Wetterstation auf dem Schnarrenberg war es mit 18,4 Grad so warm wie noch nie an einem 24. November seit Messbeginn. Das zeigen Wetterdaten aus dem Projekt „Klimazentrale“, mit dem unsere Redaktion täglich das Wetter und Klima in Stuttgart und Region analysiert.