Offenbach - Mit vereinzelten Schneeschauern im Norden und Osten, sonst aber meist trocken präsentiert sich das Wetter am Samstag. Im Osten und Süden sowie in den Mittelgebirgen muss nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) teils mit Dauerfrost gerechnet werden. Sonst liegen die Temperaturen bundesweit bei null bis plus vier Grad.

In der Nacht zum Sonntag gibt es zunächst im Nordosten von der Ostsee her Schneeschauer. Später wird nach der Vorhersage der Meteorologen auch von Rheinland-Pfalz bis Unterfranken örtlich leichter Schneefall erwartet. Die Tiefstwerte liegen bei minus ein bis minus acht Grad. Lokal kann es sogar strengen Forst unter minus zehn Grad geben.

Höchsten Werten an Rhein und Mosel am Sonntag

Im Tagesverlauf des Sonntags ist es voraussichtlich wolkig mit gelegentlichen Aufheiterungen, gebietsweise fällt etwas Schnee. Sonst bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. In der Nordosthälfte von Deutschland erwartet der Deutsche Wetterdienst leichten Dauerfrost. In der Südwesthälfte liegen die Werte bei minus ein bis plus fünf Grad, mit den höchsten Temperaturen an Rhein und Mosel.

In der Nacht zum Montag können die Temperaturen auf bis zu minus 15 Grad fallen. Im Tagesverlauf zum Start in die neue Woche bleibt es laut DWD wohl meist trocken. Die Höchstwerte sollen bei minus vier und null Grad im Osten und Norden, im Rest des Landes bis minus ein bis plus fünf Grad liegen.