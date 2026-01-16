Wetter in Baden-Württemberg: Zweigeteiltes Wochenend-Wetter – oben Sonne, unten Dauergrau

1 Die grauen Schleier trüben am Samstag und Sonntag in den niederen Lagen den Himmel. Foto: dpa/Thomas Warnack

Wer am Wochenende gerne einen Ausflug in die Sonne macht, der muss im Südwesten wohl hoch hinaus. Meteorologen rechnen mit einer zweigeteilten Wetterlage im Land.











Sonnenanbeter müssen in Baden-Württemberg einen Ausflug in den Schwarzwald oder auf die Schwäbische Alb einplanen, um dem Dauergrau zu entkommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Sonntag mit einer zweigeteilten Wetterlage im Südwesten: Während sich in Höhenlagen häufig die Sonne zeigen soll, bleibt es im Tiefland wegen Nebel und Hochnebel wohl dauerhaft grau.