Wetter in Baden-Württemberg: Zuerst nass, dann zu warm: Oktober im Südwesten

Wetter in Baden-Württemberg

3 Zum Ende des Monats genießen die Menschen nochmals das schöne Wetter und den goldenen Oktober, so auch in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar

Golden war dieser Oktober im Südwesten so richtig erst zum Schluss: Nach einem wechselhaften und oft nassen Beginn brachte ein Hochdruckgebiet in der zweiten Monatshälfte ruhigeres Wetter und teils Sonne satt. Auf den ganzen Monat gesehen, machte sie sich in Baden-Württemberg aber rar. Dafür war der Oktober nach Auswertung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) deutlich zu warm.