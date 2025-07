Wetter in Baden-Württemberg: Wolken, Regen, Wolken, Regen – mit Hauch von Sonne

Nach gefährlichen und unwetterartigen Regenfällen kehrt auch in dieser Woche ein richtiger Sommer nicht nach Baden-Württemberg zurück. Doch Regenmengen von bis zu 50 Litern, die wohl zum furchtbaren Zugunglück mit vielen Opfern bei Riedlingen geführt haben, werden laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in dieser Woche auch nicht mehr erwartet.

„Das Wetter beruhigt sich ein bisschen“, sagte eine DWD-Sprecherin. Auf Sommertage - von solchen sprechen die Meteorologen bei 25 Grad und mehr - müssen die Menschen jedoch weiter verzichten.

Am Dienstag zeigt der Himmel sich vielerorts wolkenverhangen und regnerisch. Vor allem in Oberschwaben und am Bodensee seien einzelne Gewitter mit Regenmengen von bis zu 20 Liter innerhalb einer Stunde möglich.

Wechselhaft auch in der Wochenmitte und am Wochenende

Und wechselhaft geht’s dann auch in die Wochenmitte und ins Wochenende. Der Mittwoch startet laut DWD im Süden zunächst heiter und trocken, im Norden soll es Wolken und Regen geben. Später können sich dann im ganzen Land Schauer und Gewitter entwickeln. „Es regnet aber nicht mehr den ganzen Tag durch“, sagte die DWD-Sprecherin. Mit vielen Wolken, Regen und einzelnen Gewittern geht es laut DWD am Donnerstag und Freitag weiter. Über die Woche hinweg wird es wohl nur am Oberrhein 24 Grad warm. Ansonsten werden gerade mal zwischen 20 und 22 Grad erreicht.

Das Wochenende bleibt „durchwachsen“, sagte die DWD-Sprecherin. Mit immer mal wieder Regen sei auch da zu rechnen. Nur der Sonntag könnte seinem Namen gerecht werden und wieder etwas mehr Sonne in den Südwesten bringen.