Wetterumschwung im Südwesten: Erst Regen, dann Sonne und bis zu 16 Grad. Was das für die Lawinenlage und Ausflügler bedeutet.
Nach Regen, Kälte und Schnee in den vergangenen Wochen können die Menschen in Baden-Württemberg eine Verschnaufpause vom Winter einlegen - es wird freundlicher. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bietet dafür schon der Freitag eine erste, gute Gelegenheit. Wer Sonne in der Natur erhaschen möchte, hat dazu am Vormittag vor allem im Nordosten Gelegenheit. Bis zum Nachmittag bleibt es bei rund 8 Grad trocken, bevor der Regen wieder aufzieht. „Dieser Regen beschäftigt uns auch am Samstag“, sagte der DWD-Sprecher.