1 Ab Montagmittag werden kräftige Schauer, Starkregen und stürmische Böen erwartet. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Dem Ländle steht eine nasse Woche mit Wolken bevor. Vereinzelt soll es dem Deutschen Wetterdienst nach auch ziemlich windig werden.











Nach einem sommerlich warmen, aber teils regnerischen Wochenende, steht auch in der neuen Woche Regen an. Zudem soll es in Baden-Württemberg durchweg viele Wolken am Himmel geben. Windig werden könnte es auch - teilweise werden Sturmböen erwartet. Letzte Gewitter gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Montag.