Wetter in Baden-Württemberg

1 Am Mittwoch erwarten Meteorologen mehr Sonne und weniger Wolken. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Nach Starkregen und Wind beruhigt sich das Wetter in Baden-Württemberg. Nach Einschätzung von Meteorologen wird das sommerliche Intermezzo aber nicht lange dauern.











Nach einer Abkühlung durch Starkregen und Gewitter erwarten Meteorologen am Mittwoch mehr Sonne und weniger Wolken. Es bleibt in Baden-Württemberg meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Im Bergland kann es bis zu 21 Grad warm werden, an den Flüssen Rhein und Neckar 26 Grad.