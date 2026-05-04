Wetter in Baden-Württemberg: Warum die Gefahr von Waldbränden wieder sinkt

Tagelang wurde vor Waldbränden gewarnt. Einige Kommunen dachten bereits über Verbote nach. Warum entspannt sich die Waldbrandlage nun trotz des trockenen Aprils?
Aufatmen nach der tagelangen Waldbrandgefahr: Nachdem der zu trockene April das Risiko zuletzt verschärft hatte, entspannt sich die Lage in den kommenden Tagen stark. Spätestens mit den erwarteten Schauern am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem Gefahrenindex einen Rückgang auf die niedrigste Stufe (sehr geringe Gefahr).