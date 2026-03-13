Winterjacke wieder raus, aber Skier und Schlitten können wohl überwiegend im Keller bleiben. Das Wochenende wird eher ungemütlich, die Nächte sind teils frostig und es kann viel regnen.
Nass, Schneematsch und mancherorts auch glatt: Wer am Wochenende im Südwesten unterwegs ist, sollte besser Regenjacke und rutschfeste Schuhe bereithalten. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt sich das Wetter in Baden-Württemberg zunächst von seiner regnerischen Seite – und in den höheren Lagen kann sogar Schnee dabei sein. Für Wintersport dürfte es laut DWD-Experten aber eher nicht reichen.