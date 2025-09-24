Wetter in Baden-Württemberg: Überschwemmungen drohen – Wetterdienst warnt vor Dauerregen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen: Bis Donnerstag könnten örtlich bis zu 100 Liter pro Quadratmeter fallen – es drohen Überschwemmungen und vollgelaufene Keller.
Es schüttet wie aus Eimern. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ziehen am Mittwoch kräftige Dauerschauer über Baden-Württemberg. „Vor allem in den nördlichen Gegenden gibt es einen Übergang zum Dauerregen bis Donnerstagfrüh“, sagte ein DWD-Sprecher. Der DWD gab daher für die Regierungsbezirke Karlsruhe und Stuttgart eine Unwetterwarnung der Stufe drei von vier bis Donnerstagmorgen heraus.