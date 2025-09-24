Wetter in Baden-Württemberg: Überschwemmungen drohen – Wetterdienst warnt vor Dauerregen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen: Bis Donnerstag könnten örtlich bis zu 100 Liter pro Quadratmeter fallen – es drohen Überschwemmungen und vollgelaufene Keller.

Es schüttet wie aus Eimern. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ziehen am Mittwoch kräftige Dauerschauer über Baden-Württemberg. „Vor allem in den nördlichen Gegenden gibt es einen Übergang zum Dauerregen bis Donnerstagfrüh“, sagte ein DWD-Sprecher. Der DWD gab daher für die Regierungsbezirke Karlsruhe und Stuttgart eine Unwetterwarnung der Stufe drei von vier bis Donnerstagmorgen heraus.

Bis Donnerstagfrüh könnten Wassermengen von 50 bis 80 Liter pro Quadratmeter fallen. Vor allem im Norden Baden-Württembergs sind die höchsten Regenmengen von bis zu 100 Liter pro Quadratmeter möglich. Zum Vergleich: In Mannheim fallen laut DWD im September im Schnitt insgesamt 53,5 Liter pro Quadratmeter.

Es bestehe eine erhöhte Gefahr vor lokalen Überschwemmungen oder vollgelaufenen Kellern, so der DWD. In manchen Gegenden im Südwesten könnte es innerhalb weniger Stunden so viel regnen wie sonst nur in einem Monat.

Es bleibt kühl

Am Donnerstag bleibt es weiter nass, die Regenmengen werden aber geringer. Und: „Es ist kühl für die Jahreszeit“, sagte der DWD-Sprecher. Am Mittwoch und Donnerstag werden höchstens gerade mal 12 beziehungsweise 15 Grad erreicht. Zum Wochenende hin könnten es 17 Grad werden.