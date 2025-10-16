Wetter in Baden-Württemberg: Trüb, neblig, nass – Herbst zeigt graue Seite

Wer Sonne sucht, braucht Geduld: In Baden-Württemberg bleibt es bis zum Wochenende meist grau und feucht. Erst am Samstag zeigen sich ein paar Auflockerungen.
Anhaltend trüb, nur selten zeigt sich die Sonne: So lässt sich das Wetter in Baden-Württemberg bis zum Wochenende beschreiben. Bereits am Donnerstag geht es nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) bewölkt und neblig-trüb los. Dort, wo es bewölkt ist, soll später auch Regen fallen. Im Tagesverlauf soll es gebietsweise etwas Sonne geben. Wärmer als 16 Grad im Breisgau wird es laut DWD nicht, im Bergland werden um die 10 Grad erwartet.