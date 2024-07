Tropische Tage in Stuttgart – wann wir so richtig schwitzen werden

1 Im Freibad in Vaihingen kann man sich an heißen Tagen Abkühlung verschaffen. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Regen, Regen, Regen, Hitze, Regen, Regen, Regen. So sah das Wetter im Ländle zuletzt aus. Nun kündigen Meteorologen gar einen Tropensommer an. Nur: Wann startet dieser?











Ein Wetterexperte kündigt in einem am Mittwoch veröffentlichten Video einen Tropensommer für Deutschland an. Hält dieser Tropensommer auch im Ländle Einzug? Wir haben bei Florian Engelmann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart, nachgefragt.