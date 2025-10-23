Wetter in Baden-Württemberg: Sturm und Schnee im Anmarsch – Kaltfront trifft Südwesten

Sturmböen, Regen und ein paar Schneeflocken: Im Südwesten sorgt eine Kaltfront für ungemütliches Wetter. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage prognostiziert.
Baden-Württemberg steht ein ungemütlicher Wetterumschwung bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Südwesten mit schweren Sturmböen und teils kräftigem Regen. Wer draußen unterwegs ist, sollte sich auf echtes Herbstwetter einstellen – und den Regenschirm besser gut festhalten. Für Lagen oberhalb von 1.000 Meterm gibt es eine Unwetterwarnung.