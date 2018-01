Wetter in Baden-Württemberg Starkregen und Sturm in der neuen Woche

Von red/dpa 14. Januar 2018 - 15:03 Uhr

Das Wetter im Südwesten wird stürmisch. Foto: dpa-Zentralbild

Bitte den Regenschirm nicht vergessen: Für die kommende Woche kündigen die Wetterfrösche starken, langanhaltenden Regen an. Das könnte erneut zu Hochwasser führen.

Stuttgart - Starke Regenschauer könnten in der nächsten Woche im Südwesten erneut zu Hochwasser führen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, ist am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag mit starkem, langanhaltenden Regen zu rechnen.

„Nach dem letzten Hochwasser haben sich die Pegelstände weitgehend beruhigt. Der Regen kann die Situation wieder verschärfen“, sagte ein Sprecher des DWD.

Am Mittwoch könne es selbst in tiefer gelegenen Orten schneien. Zudem gibt es laut Angaben des Wetterdienstes vor allem am Donnerstag Sturmböen, im Bergland sogar orkanartige Böen. Zum Wochenende hin soll sich die Wetterlage dann wieder beruhigen.