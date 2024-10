1 Baden-Württemberg bekommt mit dem Wochenstart Sonnenstrahlen. Foto: IMAGO/Jan Eifert/IMAGO/Jan Eifert

Erst Nebel, dann Sonne – mit dem Wochenstart bekommt Baden-Württemberg ein freundliches Herbstwetter.











Die Menschen in Baden-Württemberg können sich zum Start in die neue Woche auf Sonne und freundliches Wetter freuen. So gebe es am Montag vor allem am Rhein, an der Donau und am Bodensee zunächst zwar länger Nebel oder Hochnebel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Jedoch werde es im Tagesverlauf zunehmend heiter, mit Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad bei viel Sonnenschein.