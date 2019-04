Sonnige Ostertage genießen – Aprilwetter in Sicht

Wetter in Baden-Württemberg

1 Die Sonne und das warme Wetter sollte man noch genießen. Nächste Woche kommt das Aprilwetter zurück. Foto: dpa

Die sonnigen und sommerlichen Tage sind bald vorbei. Ab Ende der kommenden Woche wird das Wetter im Südwesten eher ungemütlich.

Stuttgart - Mit strahlender Sonne und Temperaturen von bis zu 27 Grad ist bald Schluss. Über die Ostertage gibt der Frühsommer im Südwesten noch mal alles – zum Ende der Woche erwarten die Meteorologen jedoch ein Wetter, das eher zum April passt. „Dieses wunderschöne Wetter sollte man noch bis Mittwoch genießen“, sagte Clemens Steiner, Meteorologe des Deutschen Wetterdientes (DWD), am Sonntag. Autofahrer sollten sich jedoch vor möglichem Bodenfrost in der Nacht zum Montag in Acht nehmen.

Nächstes Wochenende wird regnerisch

Im Westen Baden-Württembergs könnte es laut Steiner bereits am Mittwoch nass werden, ziemlich sicher jedoch am Donnerstag. Für das restliche Land erwartet der DWD den Wetterumschwung erst in der Nacht zum Freitag. Auch deutlich kühler dürfte es dann werden. Ein Ende des Aprilwetters lässt sich noch nicht erkennen - für nächstes Wochenende sollten sich die Menschen auf Regen einstellen.