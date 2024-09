In Baden-Württemberg bleibt es vormittags überwiegend sonnig und trocken, bei 24 bis 30 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen im Tagesverlauf Wolken auf. Ab Mittag werden vom Bergland ausgehend Schauer und Gewitter mit heftigem Starkregen erwartet. Teils werden schwere Unwetter mit Hagel und stürmischen Böen um die 70 km/h erwartet.

In der Nacht zum Mittwoch kann es weiter regnen und gewittern. Auch am Folgetag bleibt es wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Wegen Starkregen sind erneut Unwetter möglich. Lokal geht das Wetter in mehrstündigen Regen über. Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte von 20 Grad im Südschwarzwald und 26 Grad an der Tauber.

Der Donnerstag zeigt sich mit Höchstwerten von 19 Grad im Bergland und bis 25 Grad im Norden und wechselnder Bewölkung. Auch wenn es zunächst überwiegend trocken bleibt, kommt es im Tagesverlauf und in der Nacht wieder zu Regenschauern und Gewittern.