Wetter in Baden-Württemberg: Sonne und Regen wechseln sich zum Wochenstart ab

1 Zum Wochenstart werden Sonne und Regen erwartet. Foto: Felix Hörhager/dpa/Marcus Brandt/dpa

Erst Nebel, dann Sonne – aber am Nachmittag drohen mancherorts Schauer und sogar Gewitter. Wo die Regenjacke am Wochenanfang in Baden-Württemberg nützlich wird.











Link kopiert



Nach einem sonnigen Frühlingswochenende sollte man zum Wochenstart in Baden-Württemberg mancherorts die Regenjacke nicht vergessen. Für den Nachmittag sagen die Meteorologen des Deutschen Wetter-Dienstes (DWD) einzelne Schauer und teilweise sogar ein geringes Risiko für einzelne Gewitter voraus. Die Höchsttemperaturen sollen demnach bei 13 Grad in höheren Lagen und 20 Grad am Rhein liegen. Wer morgens unterwegs ist, könnte besonders in der Nähe von größeren Flüssen und Seen stellenweise auch noch auf Nebel treffen.