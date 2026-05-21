Wetter in Baden-Württemberg: Sonne in Sicht – Fällt die 30-Grad-Marke an Pfingsten?

In Baden-Württemberg startet der Donnerstag laut Wetterdienst noch als Übergangstag. Richtung Wochenende dürfte die Sonne dann häufiger übernehmen – und es soll spürbar nach oben gehen.
Am heutigen Donnerstag kann sich schon einmal für das lange Pfingstwochenende in Baden-Württemberg vorbereitet werden: Denn Sonnenbrille und Trinkflasche werden ein Muss. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge geht es in Riesenschritten Richtung 30-Grad-Marke – teils sogar darüber. Der Donnerstag gelte dabei noch als Übergangstag.