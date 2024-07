1 Die kommenden Tage werden warm, zur Wochenmitte soll wieder Regen fallen. Foto: imago images/Ralph Peters

Vielerorts soll es am Montag sonnig und warm werden. Doch schon am Mittwoch drohen Regen und Gewitter.











Link kopiert



Zum Wochenstart können sich die Menschen im Ländle vielerorts auf sonniges Wetter freuen - doch Regen ist schon wieder in Sicht. Am Montag sollen die Temperaturen auf Höchstwerte bis zu 27 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An der Alb und in Oberschwaben wird es dabei noch zeitweise wolkig, im Rest des Ländles können sich die Menschen aber auf viel Sonne freuen.