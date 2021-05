Coronavirus in Baden-Württemberg Mehrere Regionen ohne neue Corona-Fälle - Inzidenz sinkt weiter

Die Inzidenz sinkt weiter: In mehreren Städten und Kreisen sind am Sonntag keine neuen Corona-Ansteckungen registriert worden. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass aggressive Virus-Varianten die Situation auch in Baden-Württemberg noch mal brenzliger machen.