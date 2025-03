Wetter in Baden-Württemberg: So schön wird das Wetter am Wochenende

So schön wird das Wetter am Wochenende

1 Am Wochenende wird es sonnig. Foto: dpa/Thomas Warnack

Sonne und ein wenig Saharastaub: Das Wochenendwetter verspricht angenehm warme Temperaturen. Das wird sich jedoch bald wieder ändern.











Das Wochenende verspricht viel Sonne, aber auch Saharastaub liegt in der Luft. Von Samstag an sind die Staubpartikel in geringen Konzentrationen im Süden Baden-Württembergs vorhanden und ziehen dann in Richtung Norden weiter, wie ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erläuterte. Auch am Sonntag bleibe das Wetterphänomen bestehen. „Vielleicht ist der Himmel dann nicht mehr ganz so blau wie heute“, sagte der Experte. Dafür könnte es zu besonders farbenprächtigen Sonnenuntergängen kommen.