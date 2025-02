Wetter in Baden-Württemberg: Schnee und Regen in Sicht

1 Es kann an manchen Orten im Südwesten auch wieder schneien. Foto: dpa/Patrick Pleul

Bereits am Mittwoch wird in manchen Teilen von Baden-Württemberg wieder Schnee erwartet. Auf den Straßen kann es dann glatt werden.











Schneemänner bauen könnte in Baden-Württemberg bald möglich sein - jedoch nur in den höheren Lagen. Der Dienstag zeigt sich zunächst mal mit Regen und kurzen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch erwarten die Experten dann oberhalb von 600 Metern Schnee. In den höchsten Lagen dürfte sogar bis zu 15 Zentimeter Neuschnee innerhalb von zwölf Stunden fallen. Autofahrer sollten wegen der Glättegefahr vorsichtig sein.