Wetter in Baden-Württemberg

1 Ein Schneeräumfahrzeug fährt nahe dem Ortsteil Halde über den Schauinsland. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In Baden-Württemberg hat es in der Nacht zum Mittwoch geschneit. In manchen Regionen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Schneeglätte und überfrierender Nässe.















Schneebedeckte Fahrbahnen und weiße Landschaften am Mittwochmorgen: Im Südwesten hat es in der Nacht geschneit. Am Feldberg im Schwarzwald stellenweise sogar recht viel.

Der Schneefall schwächt jedoch bis zum Mittag landesweit ab und hört dann ganz auf, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) prognostiziert. Im Südschwarzwald am Feldberg seien an manchen Stellen bis zu 100 Zentimeter Schnee gefallen, im Nordschwarzwald etwa 25 Zentimeter. Insgesamt liege in den Höhenlagen um 1000 Meter im Schnitt etwa 15 Zentimeter Schnee.

In den Schwarzwald-Regionen gibt es derzeit eine Warnung wegen Schneeglätte und überfrierender Nässe. Laut DWD herrscht im Bergland Dauerfrost bei minus zwei Grad.

Laut der Website des Liftverbunds Feldberg ist der Skibetrieb dort wieder möglich, 4 von 39 Liften seien in Betrieb. Der Liftverbund selbst war zunächst nicht zu erreichen.