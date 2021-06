Unwetter im Rems-Murr-Kreis 68-Jähriger hilft verunglückter Hundebesitzerin

Auch am Dienstag ist wieder ein heftiges Gewitter über den Rems-Murr-Kreis gezogen. In Waiblingen wurde eine Frau verletzt – und in Schorndorf zeigte ein Mann Zivilcourage und half einer Frau mit Hund aus einer misslichen Lage.