Die Menschen in Baden-Württemberg sollten am Sonntag nochmal alle Sonnenstrahlen genießen – denn zum Wochenstart wird es im Südwesten erst einmal wieder grau und nass.

Am Sonntag rechnen die Wetterexperten mit viel Sonne, am längsten bleibe es in der Nordhälfte heiter und trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. Auch wird es nochmal warm: Zwischen 26 und 31 Grad sind laut DWD drin, nur im Bergland wird es etwas weniger. Am Nachmittag ziehen dann im Süden die ersten Schauer und Gewitter auf. Vor allem zwischen Breisgau, dem Hochschwarzwald und Oberschwaben könnte es nass werden.

Lesen Sie auch

Wetterumschwung fürs ganze Land

In der Nacht zum Montag kommt dann ein Wetterumschwung fürs ganze Land – aus Südwesten ziehen dichtere Wolken mit Schauern und Gewittern auf, die einen grauen Wochenbeginn einläuten. Am Montag ziehen Wolken und Regen dann auch weiter nach Nordosten übers ganze Land und bringen vereinzelt sogar die Gefahr von Starkregen mit sich. Auch der Dienstag bleibe vor allem Grau, die Meteorologen rechnen mit vielen Wolken, weiteren Regenfällen und einzelnen Gewittern.

Zudem werde es einen Tick kühler, so der Meteorologe. Am Montag und Dienstag seien noch 24 bis 27 Grad drin – am Mittwoch sehe es derzeit mit 20 bis 24 Grad vergleichsweise kühl aus.