Wetter in Baden-Württemberg: Regen, Wind und Frost - wo es Schneeflocken geben könnte

Mitte Mai präsentiert sich das Wetter wenig frühlingshaft. Wie sich die Temperaturen entwickeln und wo es Schneeflocken geben könnte.
Vor dem Wochenende präsentiert sich das Wetter grau, nass und kühl bis kalt: Heute stark bewölkt mit Schauern, ab dem Nachmittag auch kurzen Gewittern mit vereinzeltem Starkregen, Windböen und kleinem Hagel. So lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dazu reichen die Höchstwerte von 7 Grad auf den Hochlagen der Alb und im Schwarzwald bis 14 Grad im Mannheimer Raum.