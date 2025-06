Wetter in Baden-Württemberg

1 In Baden-Württemberg ziehen weitere Unwetter auf (Archivbild). Foto: IMAGO/vmd-images//Simon Adomat

Sommerliches Wetter lässt in Baden-Württemberg weiter auf sich warten. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern und kündigt Regenschauer an.











In den kommenden Tagen wird es nass und stürmisch. Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich auf starken Regen und teilweise heftige Gewitter einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibt demnach wechselhaft und bewölkt mit erwarteten Höchstwerten von 18 Grad im Hotzenwald bis 26 Grad in der Kurpfalz.