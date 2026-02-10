Wetter in Baden-Württemberg: Regen, Sturmböen und Glatteis – Im Südwesten wird es ungemütlich

Der DWD kündigt Regen, Sturmböen und Glatteis an. Wer Dienstag und Mittwoch draußen unterwegs ist, sollte sich warm anziehen – und besser vorsichtig sein.
Das Wetter zeigt sich in dieser Woche von seiner eher rauen Seite: Von Dienstag an wird es im Südwesten zunehmend nass und windig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet Regen und in den höchsten Lagen Schnee. Auf den Straßen ist Vorsicht geboten: Der DWD meldet etwa für den Hochschwarzwald zwei bis fünf, örtlich auch bis zu zehn Zentimeter Neuschnee sowie Glätte. In ungünstigen Tallagen könne sich Glatteis bilden, warnen die Meteorologen.