Wetter in Baden-Württemberg: Regen statt Winterzauber – Adventssonntag mit bis zu 13 Grad

Advent mit Regenschirm statt Schneeflocken: Im Südwesten bringt das Wochenende 13 Grad. Und es wird noch milder.
– Wer auf ein winterliches Adventswochenende gehofft hat, dürfte im Südwesten enttäuscht werden: Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge bleibt es bis Montag wechselhaft und für Dezember deutlich zu mild. Die Experten rechnen örtlich mit bis zu 13 Grad. Zum Start in die neue Woche soll es sogar noch milder werden. „Das ist schon sehr ungewöhnlich für Dezember“, sagte ein DWD-Meteorologe.