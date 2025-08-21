Wetter in Baden-Württemberg: Regen am Donnerstag – wann wird es wieder trocken?

In Baden-Württemberg drohen am Donnerstag weiter kräftige Gewitter und Starkregen. Ab wann kann man den Schirm wieder zuhause lassen?
Sonne bleibt im Südwesten vorerst Mangelware. Während von der Kurpfalz bis zur Tauber die Regenschirme weitgehend geschlossen bleiben können, regnet es im südlichen Landesteil am Donnerstag zeitweise kräftig weiter, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Die Temperaturen reichen von kühlen 17 Grad im Allgäu bis 25 Grad im nördlichen Oberrheingraben.