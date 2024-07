Wetter in Baden-Württemberg: Public Viewing im Südwesten mit Temperaturen bis 34 Grad

Wetter in Baden-Württemberg

1 Gute Aussichten fürs Public Viewing am Dienstagabend: Das Wetter im Südwesten wird trocken und warm. (Archivbild) Foto: imago/Ulmer

Zwar wird das EM-Halbfinale nicht in Baden-Württemberg ausgetragen, recht sicher werden beim Public Viewing trotzdem viele zuschauen: Spanien tritt gegen Frankreich an. Wie das Wetter werden soll.











Link kopiert



Beim Halbfinale der Heim-EM können sich die Menschen in Baden-Württemberg auf hochsommerliche Temperaturen und einen recht trockenen Tag freuen. Heute Vormittag werde es nur wenige Wolken geben, tagsüber soll es dann sonnig werden. Nur im Bergland gebe es ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Man müsse sich auf Höchstwerte zwischen 27 in hohen Lagen und 34 Grad am Rhein einstellen.