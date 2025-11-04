Wetter in Baden-Württemberg: Neblig, trocken, sonnig – Herbst zeigt sich freundlich

1 Der Herbst zeigt sich in Baden-Württemberg von seiner freundlichen Seite. (Symbolbild) Foto: Alicia Windzio/dpa/Alicia Windzio

Wenn das kein Wetter für Spaziergänge ist: Nebel sorgt für mystische Morgenstunden, tagsüber bringt die Sonne Lichtblicke – typisch für die Übergangszeit zwischen Herbst und Winter.











Link kopiert



– Der Herbst zeigt sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite. Am Vormittag lösen sich die Nebelschwaden auf. Dann sagt der Deutsche Wetterdienst viel Sonne voraus, auch trocken soll es bleiben. Die Temperaturen klettern auf 11 Grad an der Donau und auf bis zu 17 Grad im Markgräflerland. Der Wind bleibt demnach schwach aus Ost bis Südost.