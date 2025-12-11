Im Allgäu wird’s nachts glatt, an der Donau bleibt der Nebel hartnäckig. Wo die Sonne trotzdem Chancen hat und welche Regionen im Dauergrau versinken.

Das Wetter ist aktuell eher ein Fall für Schal und Nebelscheinwerfer - wer im Südwesten unterwegs ist, sollte sich auf trübe Aussichten und kühle Temperaturen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Baden-Württemberg eine ruhige, aber vielfach graue Wetterlage mit Nebel und Hochnebel in den nächsten Tagen. Mancherorts können sich die Menschen aber auch auf viel Sonnenschein freuen.

Heute ziehen am Vormittag laut dem DWD letzte Regentropfen nach Südosten ab. Im Norden bleibe es schon trocken. Am Nachmittag könne es zwar gelegentlich auflockern, vielerorts mache sich aber erneut Nebel breit.

Die Temperaturen bleiben den Angaben nach eher gedämpft: Zwischen 8 Grad in Oberschwaben und bis zu 12 Grad im Rheingraben seien zu erwarten. Dazu wehe ein schwacher Ostwind.

Wo nachts Glättegefahr droht

In der Nacht dürfte es teils stark bewölkt bleiben. Vor allem entlang der Donau und in Oberschwaben bilde sich gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Die Temperaturen sinken voraussichtlich auf plus 5 bis minus 2 Grad. Stellenweise kann es glatt werden.

Freitag setzt sich dem DWD zufolge das ruhige Spätherbstwetter fort. Besonders an der Donau soll sich der Nebel teils hartnäckig halten, gebietsweise sogar den ganzen Tag. Wer jedoch in höher gelegene Regionen fährt oder abseits der Nebelfelder unterwegs ist, kann sich über sonnige Abschnitte freuen. Es bleibe trocken bei Höchstwerten zwischen 7 Grad in den nebelverhangenen Regionen und 12 Grad im Breisgau.

Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es laut der Prognose meist trocken, wobei sich erneut verbreitet Nebel und Hochnebel bilden kann. Die Temperaturen fallen je nach Lage auf plus 4 bis minus 3 Grad.

Am Samstag zeigt sich wohl das gleiche Bild: viel Sonne im Bergland, während die Niederungen im Dauergrau versinken könnten. Regen sei weiterhin kein Thema, dafür pendelten sich die Höchstwerte zwischen 5 und 10 Grad ein.