Im Allgäu wird’s nachts glatt, an der Donau bleibt der Nebel hartnäckig. Wo die Sonne trotzdem Chancen hat und welche Regionen im Dauergrau versinken.
Das Wetter ist aktuell eher ein Fall für Schal und Nebelscheinwerfer - wer im Südwesten unterwegs ist, sollte sich auf trübe Aussichten und kühle Temperaturen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Baden-Württemberg eine ruhige, aber vielfach graue Wetterlage mit Nebel und Hochnebel in den nächsten Tagen. Mancherorts können sich die Menschen aber auch auf viel Sonnenschein freuen.