Wetter in Baden-Württemberg: Nebel legt sich übers Land - aber auch Sonne möglich

Trübe Aussichten für viele Südwest-Regionen: In den kommenden Tagen wird es vielerorts neblig. Doch auch sonnige Momente sind drin – besonders im Schwarzwald.
Wer diesen Tagen im Südwesten unterwegs ist, kann sich in vielen Regionen auf schönes Herbstwetter einstellen. In den Niederungen gibt es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge aber vielerorts auch Nebel. Insbesondere Pendlerinnen und Pendler oder alle, die einen Spaziergang planen, sollten also einen prüfenden Blick aus dem Fenster werfen.