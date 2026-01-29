Wetter in Baden-Württemberg: Nebel, Glätte und Schneegriesel im Südwesten

Von minus 7 bis plus 9 Grad: Was Pendler und Spaziergänger in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen erwartet. Und in welchen Regionen gefrierender Regen zum Risiko wird.
Regenschirm und Wintermantel sollten heute in Baden-Württemberg griffbereit sein: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet bis zum Mittag mit Schneefall, in der Nordhälfte könnte es bis in den Nachmittag hinein schneien. Vor allem im Oberrheingraben und am Bodensee fällt dagegen Regen. Am Nachmittag ist laut DWD vor allem mit Nieselregen oder Schneegriesel zu rechnen.