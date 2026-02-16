Am Rosenmontag werden Tausende zu den großen Umzügen etwa in den Fastnachtshochburgen Rottweil und Bad Waldsee erwartet. Dabei werden sich viele warm anziehen müssen.

Die Hochphase der Fastnacht wird ungemütlich: Am Rosenmontag wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) verbreitet und wiederholt Regenschauer und Gewitter mit Graupel geben. Im höheren Bergland ist mit Schneeregen und Schnee samt Glätte zu rechnen. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 2 Grad auf der Alb und bis zu 10 Grad im Raum Freiburg. Dazu kommt mäßiger Westwind mit starken bis stürmischen Böen, in den Hochlagen Sturmböen. Auf dem Feldberg werden sogar schwere Sturmböen erwartet.

In der Nacht zum Dienstag soll es laut DWD weiterhin wiederholt Schauer und einzelne Gewitter geben. Im Bergland wird mit Schnee und Glätte gerechnet. Die Tiefstwerte liegen demnach bei plus 5 bis minus 2 Grad. Dazu sei zeitweise mit starken bis stürmischen Böen, im hohen Schwarzwald auch teils schweren Sturmböen aus West bis Nordwest zu rechnen.

Auch der Faschingsdienstag bleibt grau und kalt

Am Faschingsdienstag wird es laut Vorhersage überwiegend stark bewölkt, dazu kommen häufig Schauer, die oberhalb von mittleren Lagen zu Schnee werden. Dort droht Glätte. Die Höchstwerte liegen demnach bei 2 Grad im Bergland und bis 10 Grad im Breisgau. Hinzu kommt mäßiger Wind aus West mit starken bis stürmischen Böen, am Feldberg Sturmböen.

In der Nacht zum Mittwoch wird es laut Vorhersage gebietsweise Regen geben, im Bergland Schnee und Glätte. Sonst sind auch Wolkenauflockerungen zu erwarten. In der zweiten Nachthälfte soll es zum Teil länger trocken bleiben. Die Tiefstwerte liegen bei plus 3 bis minus 3 Grad. Dazu wird mit Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet. Im Bergland soll es zudem starke bis stürmische Böen aus Südwest geben, auf dem Feldberg erneut Sturmböen.

Auch der Aschermittwoch bringt voraussichtlich Schmuddelwetter: Der DWD erwartet mehr Wolken von Südwesten kommend, danach vor allem im Südwesten leichter Schneefall, der allerdings rasch in Regen übergehen soll. Die Höchstwerte liegen bei 0 Grad im Bergland bis 8 Grad in der Ortenau.