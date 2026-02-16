Am Rosenmontag werden Tausende zu den großen Umzügen etwa in den Fastnachtshochburgen Rottweil und Bad Waldsee erwartet. Dabei werden sich viele warm anziehen müssen.
Die Hochphase der Fastnacht wird ungemütlich: Am Rosenmontag wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) verbreitet und wiederholt Regenschauer und Gewitter mit Graupel geben. Im höheren Bergland ist mit Schneeregen und Schnee samt Glätte zu rechnen. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 2 Grad auf der Alb und bis zu 10 Grad im Raum Freiburg. Dazu kommt mäßiger Westwind mit starken bis stürmischen Böen, in den Hochlagen Sturmböen. Auf dem Feldberg werden sogar schwere Sturmböen erwartet.