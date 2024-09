Wetter in Baden-Württemberg: Nasser Einstieg in den Herbst – wenig Sonne im September

1 Die Regenjacke darf bislang bei einem Wasen-Besuch nicht fehlen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Erst Sommergefühle, dann Frost – der September in Baden-Württemberg präsentierte sich sehr abwechslungsreich. Im Südwesten wurde es Ende des Monats so kalt wie nirgendwo sonst in Deutschland.











Zu Beginn noch teilweise über 30 Grad, am Ende so kalt wie sonst nirgendwo in Deutschland: So zeigte sich im Südwesten der September, der erste meteorologische Herbstmonat. Mit frostigen -2,1 Grad registrierte der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in Messstetten auf der Schwäbischen Alb die bundesweiten Tiefsttemperaturen.