Wetter in Baden-Württemberg: Nach Regen und Gewittern – wann die Sonne zurückkehrt

Nach den Unwettern am Bodensee kündigt der Wetterdienst für Baden-Württemberg sonnige Tage an. Was das Hoch „Luisa“ für das Wetter bedeutet.
Die Tage von Starkregen und Gewittern, Schwüle und wechselhaftem Wetter sind in Baden-Württemberg fürs Erste vorbei. Nach den vereinzelten Unwettern am Donnerstagabend verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) Sonnenschein und angenehme Temperaturen - und das bis Mitte der kommenden Woche. „Die Sonne lässt sich dann jeden Tag blicken“, sagte DWD-Meteorologe Thomas Schuster. Verantwortlich dafür: das Hoch „Luisa“.